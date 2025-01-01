Спектакль Москва-Петушки. Квартирник-притча о двух Венях

Премьера спектакля «Москва-Петушки» по В. Ерофееву

Проснувшись утром в незнакомом подъезде, Веня Ерофеев устремляется на Курский вокзал. Его цель — экзистенциальное постмодернистское путешествие в Петушки — рай на земле, столь желанный, сколь и недостижимый. На этом пути его сопровождают Ангелы Господни, гитара и песни уже другого Вени — Дркина, чья судьба также была наполнена светом и трагизмом.

Спектакль-притча

Спектакль, основанный на поэме Венедикта Ерофеева, рассказывает о гибели и воскрешении, о непутёвости и поиске пути, а также о вознесении. Это не просто спектакль, это своего рода квартирник — застолье с Тайной вечерею в вагоне советской электрички.

Основные идеи

Как сказал сам Веня: «Человек не должен быть одинок. Он должен отдавать себя людям, даже если его и брать не хотят. А если он все-таки одинок, он должен пройти по вагонам. Он должен найти людей и сказать им: “Вот. Я одинок. Я отдаю себя вам без остатка. А вы — отдайте мне себя и, отдав, скажите: а куда мы едем? Из Москвы в Петушки или из Петушков в Москву?”»

Практическая информация

Продолжительность спектакля составляет 1 час 40 минут без антракта. Обратите внимание, что спектакль содержит ненормативную лексику.