Москва. Люблю тебя
Билеты от 1000₽
Киноафиша Москва. Люблю тебя

Спектакль Москва. Люблю тебя

18+
Продолжительность 1 час 55 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль «Москва. Люблю тебя»: Истории о любви в сердце столицы

На сцене театра «Мельников» состоится спектакль «Москва. Люблю тебя», который предлагает зрителям несколько трогательных и смешных историй о любви. Эти сюжеты очень близки каждому из нас: встречи, влюбленности, ссоры и примирения — каждый персонаж ищет свое счастье на улицах столицы, уютных ресторанах и даже на станциях московского метрополитена.

Спектакль погружает нас в повседневную жизнь современного города, где каждая встреча может стать началом чего-то удивительного. Невозможно не улыбнуться, наблюдая за тем, как переплетаются судьбы главных героев, переживающих самые разные эмоции.

В ходе спектакля зрители услышат фрагмент песни «Прасковья» Виктора Евгеньевича Кристовского, который добавляет особую атмосферу и эмоциональную насыщенность происходящему на сцене. Музыка и текст песни исполнены по лицензии ООО «Первое музыкальное издательство».

Не упустите шанс стать свидетелем этой искренней и яркой истории о любви, которая могла бы произойти с каждым из нас!

Режиссер
Дмитрий Гурьянов
В ролях
Яна Ставоржинская
Андро Симонишвили
Анастасия Тереля
Анастасия Шалонько
Никита Лукин

Март
Апрель
31 марта вторник
19:00
Сцена «Мельников» Москва, Стромынка, 6
от 1000 ₽
8 апреля среда
19:00
Сцена «Мельников» Москва, Стромынка, 6
от 1000 ₽
28 апреля вторник
19:00
Сцена «Мельников» Москва, Стромынка, 6
от 1000 ₽

