Оперетта Шостаковича «Москва, Черемушки» в Самарском театре оперы и балета

Дмитрий Шостакович, чье имя теперь носит наш театр, не писал специально для Куйбышевского театра оперы и балета, но именно здесь завершилась его легендарная Седьмая симфония, известная как «Ленинградская». В этом зале композитор слушал ее первое исполнение, что придаёт особую значимость предстоящему спектаклю.

Шостакович известен как автор серьезных и трагических произведений, однако многие не знают, что он также имел любовь к легким жанрам: оперетте, цыганскому пению и джазу. Сюжет единственной оперетты композитора, «Москва, Черемушки», был предложен ему в 1958 году Владимиром Массом и Михаилом Червинским. Шостакович с готовностью согласился и создал для этой истории яркую и запоминающуюся музыку.

Премьеры и популярность

Московская премьера оперетты стала началом ее триумфального пути, за которым последовали спектакли в таких городах, как Ростов-на-Дону, Одесса, Свердловск, Братислава, Прага, Магадан и многих других. В 1960 году на основе оперетты был снят фильм «Черемушки» под руководством режиссера Герберта Раппапорта.

Сюжет и исторический контекст

Основная тема «Москва, Черемушки» перекликается с историей России 1950-х и 60-х годов. В оперетте рассказывается о масштабном переезде москвичей из коммунальных квартир в новые отдельные квартиры в современных новостройках. Сюжет наполнен как смешными, так и трогательными ситуациями, что делает его особенно актуальным и интересным для зрителей.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную оперетту, которая сочетает в себе как комические, так и серьезные элементы, отражая дух времени и характерные черты народа.