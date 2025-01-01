Меню
Москва - Рим - Париж
Билеты от 3500₽
Киноафиша Москва - Рим - Париж

Москва - Рим - Париж

12+
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Концерт «Москва-Рим-Париж» в Кремлёвском дворце

Уважаемые зрители, приглашаем вас посетить невероятный концерт «Москва-Рим-Париж», который состоится в Дипломатическом зале Государственного Кремлевского дворца. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать очереди, которая может возникнуть из-за тщательного досмотра посетителей сотрудниками Федеральной службы охраны.

В этот вечер, полном музыки и вдохновения, на сцену выйдут выдающиеся лауреаты международных конкурсов, а также звёзды оперных театров России и зарубежья. Звучание популярных русских и французских мелодий, арий из известных опер и вокальной музыки Италии создаст уникальную атмосферу.

Изысканная музыкальная программа

Не пропустите возможность услышать известные неаполитанские песни и другие музыкальные произведения, которые дополнят этот незабываемый вечер. Концерт обещает стать не только музыкальным праздником, но и истинным гастрономическим удовольствием для любителей высокой культуры.

Практическая информация

Запуск зрителей на территорию Кремля и в Государственный Кремлевский дворец начинается за 1 час 45 минут до начала мероприятия по билетам. Убедитесь, что вы заблаговременно проходите процесс регистрации, чтобы насладиться всеми гранями этого торжественного вечера.

8 марта
Кремлевский дворец Москва, Кремль
18:00 от 3500 ₽

