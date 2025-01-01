Меню
Московский стендап
Билеты от 1290₽
Московский стендап

Московский стендап

18+
Возраст 18+
Билеты от 1290₽

О концерте

Московский стендап в Санкт-Петербурге

Проект StandUp_Msk представит в Санкт-Петербурге событие «Московский стендап». Это уникальная возможность увидеть выступления профессиональных комиков, которые стали звездами популярных ТВ- и YouTube-шоу, таких как Stand-up на ТНТ, Labelcom и «Прожарка».

Состав комиков и сюрпризы

Полный состав участников держится в секрете до самого мероприятия, однако некоторые имена открываются в Telegram-канале «Питерский стендап» в день события. Это создаёт атмосферу интриги и ожидания у зрителей.

Удобство для зрителей

Зрителям будет доступно разнообразное меню, включая еду и напитки, которые можно заказывать прямо на месте. Кроме того, на мероприятии организованы розыгрыши пригласительных и напитков, что добавляет элемент веселья.

Для ценителей стендапа

Это мероприятие обеспечит качественный стендап и оставит приятные воспоминания у всех любителей юмора. Не упустите шанс стать частью этой яркой комедийной ночи!

Декабрь
Январь
19 декабря пятница
21:30
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
от 1290 ₽
20 декабря суббота
21:30
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1290 ₽
1 января четверг
20:30
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
от 1290 ₽
3 января суббота
21:00
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
от 1290 ₽
4 января воскресенье
21:30
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
от 1290 ₽
5 января понедельник
21:00
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
от 1290 ₽
6 января вторник
21:30
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
от 1290 ₽
7 января среда
20:30
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
от 1290 ₽
8 января четверг
21:00
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
от 1290 ₽
В других городах
Декабрь
Январь
13 декабря суббота
20:00
Bistrot 44 Санкт-Петербург, Восстания, 44, Demetra Art Hotel
от 1290 ₽
20 декабря суббота
20:00
Bistrot 44 Санкт-Петербург, Восстания, 44, Demetra Art Hotel
от 1290 ₽
23 декабря вторник
20:00
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
от 1290 ₽
29 декабря понедельник
20:00
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
от 1290 ₽
2 января пятница
16:30
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
от 1290 ₽
4 января воскресенье
17:00
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
от 1290 ₽
5 января понедельник
17:00
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
от 1290 ₽
6 января вторник
18:00
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
от 1290 ₽
19:00
Студия документальных фильмов «Лендок» Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12
от 1290 ₽
7 января среда
18:00
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
от 1290 ₽
8 января четверг
17:30
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
от 1290 ₽
9 января пятница
18:00
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
от 1290 ₽
10 января суббота
17:30
Bistrot 44 Санкт-Петербург, Восстания, 44, Demetra Art Hotel
от 1290 ₽

Московский стендап Московский стендап Московский стендап Московский стендап Московский стендап

