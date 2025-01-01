Московский стендап в Нюре

Открытие стендап сезона 2025/2026 в "Нюре"

28 сентября московские комики Никита Пересветов и Иван Бобровников откроют новый сезон стендапа в Новосибирске. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей юмора!

Комики, которые заставят смеяться до слез

Никита Пересветов — яркий представитель московской стендап-сцены. Он известен своими острыми наблюдениями за современной жизнью и виртуозным владением словом. Его выступления — это смесь социальной сатиры и личных историй, которые увлекают зрителей и заставляют смеяться до слез. Никита является постоянным участником столичных стендап-клубов и комедийных фестивалей.

Иван Бобровников, в свою очередь, обладает уникальным чувством юмора. Его монологи известны неожиданными поворотами и тонкой самоиронией. Иван умеет находить смешное в самых обычных ситуациях и превращает свой личный опыт в универсальные комедийные истории. Он является резидентом известных московских площадок.

Лучше забронировать заранее

Начало выступления в 20:00. Учитывая популярность стендап-вечеров в "Нюре" и статус приезжих комиков, рекомендуем заранее бронировать столики, так как количество мест ограничено.