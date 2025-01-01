Поэтический слэм: место для свободной поэзии

Поэтический слэм – это уникальное пространство, где поэзия обретает свободу. Зрители приходят, чтобы услышать актуальные голоса современных поэтов. Каждый желающий может принять участие в судействе, используя карточки, чтобы выбрать победителя – того, кто сумел поймать за хвост обжигающее слово и наделить его новым смыслом.

История Московского слэма

Московский слэм появился в 2002 году и с тех пор стал важной частью культурной жизни столицы. Его ведет Вячеслав Курицын. За 20 лет в слэмах участвовали такие известные поэты, как Андрей Орлов, Вадим Степанцов и Вера Полозкова. Многократными победителями суперфиналов становились Герман Лукомников и Анна Русс.

Пятый тур: детали события

Пятый тур Московского поэтического слэма пройдет в Театре.doc на Лесной улице. Это отличная возможность насладиться живым выступлением, а также самим попробовать свои силы в поэзии и судействе.

Организаторы и участники

Основной организатор слэма, поэт Андрей Родионов, известен своими поэтическими сборниками и пьесами в стихах. Он победитель турнира «Русский слэм», лауреат нескольких премий и участник многих театральных проектов.

Екатерина Троепольская, драматург и продюсер, также принимает активное участие в организации слэма. Она была главным редактором еженедельника «Сине Фантом» и куратором различных фестивалей, включая «Зазубрина» и фестиваль видеопоэзии «Пятая нога».

Что вас ждет на слэме?

Посетив слэм, вы сможете погрузиться в атмосферу поэтического состязания, увидеть выступления как начинающих, так и опытных авторов, а также стать частью этого динамичного и увлекательного мероприятия.

Не упустите шанс стать частью культурного события, которое объединяет поэзию и общественность!