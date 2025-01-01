Меню
Киноафиша Московский поэтический слэм. Суперфинал

Спектакль Московский поэтический слэм. Суперфинал

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Суперфинал Московского поэтического слэма 2024-2025

Сезон 2024-2025 Московского поэтического слэма подходит к своему завершению. В суперфинале, который состоится 10 июня в 20:00 в Театре.doc на Лесной, встретятся победители шести отборочных туров. Публика станет судьей и выберет лучшего из лучших поэтов, а обладатели первых трех мест получат право представлять Москву на Всероссийском слэме.

Участники суперфинала

В этом году за титул лучшего поэта сразятся:

  • Джамиль Нилов
  • Катерина Яр
  • Александр Курбатов
  • Люся Прохоренко
  • Маша Чигодайкина
  • Сергей Беспалов
  • Дина Гатина
  • Юлия Колоскова
  • Михаил Червяков
  • Владимир Богомяков
  • Алик Файер

Что такое поэтический слэм?

Поэтический слэм – это уникальное пространство, где поэзия свободна. Зрители приходят, чтобы услышать голоса современности и принять участие в выборе победителя. Каждый желающий может взять карточки и выступить в качестве судьи, что делает формат слэма интерактивным и захватывающим.

История Московского слэма

Московский поэтический слэм был основан в 2002 году. За 20 лет в нем участвовали известные поэты, такие как Андрей Орлов, Вадим Степанцов, Вера Полозкова, Дмитрий Воденников и многие другие. Многократные победители суперфиналов – Герман Лукомников и Анна Русс – оставили заметный след в истории слэма.

Организаторы и ведущие

Организаторы и ведущие слэма – Андрей Родионов и Екатерина Троепольская. Хроники слэма ведет Александра Шиляева.

Не пропустите этот увлекательный вечер поэзии и возможности стать частью театральной культуры Москвы!

