Спектакль Московский поэтический слэм. III Тур

Поэтический слэм: вечер современных голосов

Приглашаем вас на третий тур Московского поэтического слэма, который состоится 10 февраля в 20:00. Это уникальное мероприятие, где поэзия становится свободной, а зрители могут стать частью процесса, выступив в роли судей.

Что такое поэтический слэм?

Поэтический слэм – это площадка, где каждый может услышать живые голоса современных поэтов. Участники смогут выступать с собственными стихами и завоевать сердца зрителей, которые будут оценивать каждое выступление с помощью карточек.

История Московского слэма

Московский поэтический слэм был основан в 2002 году и с тех пор стал важной частью культурной жизни города. За два десятилетия в слэме участвовали известные поэты, такие как Андрей Орлов, Вадим Степанцов, Вера Полозкова и многие другие. Герман Лукомников и Анна Русс многократно становились победителями суперфиналов.

Организаторы и ведущие

Ведущие слэма – Андрей Родионов и Екатерина Троепольская. Андрей Родионов – поэт и автор восьми поэтических сборников. Он является победителем турнира «Русский слэм», лауреатом множества премий и активно сотрудничает с театральными проектами. Екатерина Троепольская – драматург и продюсер, известная за свою работу в сфере современной поэзии и театра.

Правила участия

Зрителям предоставляется возможность оценивать каждое выступление. Не упустите шанс стать судьёй в этом увлекательном поэтическом противостоянии!

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет.