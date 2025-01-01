Сезон 2024-2025 Московского поэтического слэма открывается!

Московский поэтический слэм выходит из летних каникул, готовясь к новому захватывающему сезону. Первое мероприятие сезона подарит зрителям возможность оценить, как поэты и публика соскучились друг по другу за время лета.

Что такое поэтический слэм?

Поэтический слэм – это уникальное пространство, где поэзия свободна. Зрители приходят, чтобы услышать голоса современности, которые отражают важные события и эмоции настоящего времени. Каждый посетитель может стать судьей, оценив выступления поэтов с помощью карточек. Таким образом, зрители сами участвуют в выборе лучшего исполнителя!

История московского слэма

Московский слэм был основан в 2002 году. За два десятка лет его сцену завоевали такие талантливые поэты, как Андрей Орлов, Вадим Степанцов, Вера Полозкова, и многие другие. Многократные победители суперфиналов - Герман Лукомников и Анна Русс - стали символами московской поэтической культуры.

Первый тур сезона

Первый тур Московского поэтического слэма пройдет в Театре.doc на Лесной улице. Организаторы и ведущие этого события - Андрей Родионов и Екатерина Троепольская, а Хроники слэма будут вести Александра Шиляева.

Не пропустите возможность стать частью поэтического зрелища, почувствовать образ современного искусства и поддержать молодых поэтов!