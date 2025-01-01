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Билеты от 600₽
Киноафиша Московский народный хор

Московский народный хор

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Концерт Московского народного хора в Зарядье

В уникальном пространстве Зарядья пройдет незабываемый концерт Московского народного хора. Этот коллектив славится своим богатым репертуаром, который включает в себя как традиционные народные песни, так и современные обработки.

О программе концерта

В программе концерта представлены народные мелодии из разных регионов России. Зрители смогут услышать произведения, которые отражают культурное наследие страны. Хор выступит под руководством талантливого дирижера, который уже не раз удивлял публику своим мастерством и умением создавать атмосферу праздника.

Интересные факты о Московском народном хоре

  • Хор был основан в 1956 году и на протяжении многих лет сохраняет традиции русской народной музыки.
  • В репертуаре коллектива более 3000 произведений, включая песни, танцы и музыкальные спектакли.
  • Хор активно выступает не только в России, но и за рубежом, представляя отечественную культуру на международной арене..

Не упустите возможность насладиться живым исполнением народных песен в исполнении Московского народного хора! Билеты можно приобрести на сайте Зарядья.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 января
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 600 ₽

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