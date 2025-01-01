Московский народный хор

В уникальном пространстве Зарядья пройдет незабываемый концерт Московского народного хора. Этот коллектив славится своим богатым репертуаром, который включает в себя как традиционные народные песни, так и современные обработки.
В программе концерта представлены народные мелодии из разных регионов России. Зрители смогут услышать произведения, которые отражают культурное наследие страны. Хор выступит под руководством талантливого дирижера, который уже не раз удивлял публику своим мастерством и умением создавать атмосферу праздника.
Не упустите возможность насладиться живым исполнением народных песен в исполнении Московского народного хора! Билеты можно приобрести на сайте Зарядья.