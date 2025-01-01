Звуки джаза в центре Москвы

Московский квинтет саксофонов, более известный как The Moscow Sax Quintet, готов представить свой концерт в музыкальном клубе Jam club, расположенном на улице Сретенка, дом 11. Ансамбль был основан в 1987 году и с тех пор успел зарекомендовать себя на лучших российских и международных фестивалях, а также провести успешные гастроли в таких странах, как США, Франция, Канада, Мексика, Германия и Китай.

Уникальный репертуар

В репертуаре коллектива находятся сложные джазовые стандарты в авторской аранжировке художественного руководителя Владимира Зарембы. Восхитительное звучание саксофонов в сочетании с камерной атмосферой клуба создаст неповторимое ощущение для всех ценителей джазовой классики.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность насладиться живым исполнением талантливых музыкантов. Концерт станет отличным способом провести вечер в компании друзей и наслаждаться звучанием живого джаза.