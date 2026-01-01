Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Московский Квинтет Саксофонов - Tribute To Glenn Miller
Билеты от 1500₽
Киноафиша Московский Квинтет Саксофонов - Tribute To Glenn Miller

Московский Квинтет Саксофонов - Tribute To Glenn Miller

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

Московский Квинтет Саксофонов: Вечер джаза в Jam club

Готовьтесь к незабываемому вечеру джазовой музыки в Jam club! Московский Квинтет Саксофонов приглашает вас насладиться звучанием классического джаза и уникальными аранжировками. Этот коллектив, состоящий исключительно из пять саксофонов и ритм-секции (ударные, бас и рояль), известен своим мастерством и неподражаемым стилем.

Легендарный Гленн Миллер, аранжировщик и лидер оркестра, стал символом эпохи свинга. Его уникальный стиль chystal chorus объединял кларнет и группу саксофонов, создавая мелодичное и мягкое звучание. Хиты такие как Moonlight Serenade и In the Mood не только переопределили джазовую эстетику, но и сделали свинг доступным для миллионов слушателей.

Московский Квинтет Саксофонов исполняет не только традиционную джазовую музыку, но и обработки классических произведений. С момента своего основания в 1987 году, коллектив стал лауреатом многих джазовых фестивалей и получил Серебряную медаль на фестивале в Мехико в 1990 году. Квинтет имеет богатый концертный опыт, выступая в США, Франции, Канаде, Мексике, Германии и Китае.

Не упустите возможность услышать этот удивительный ансамбль в Jam club и насладиться атмосферой настоящего джаза. Коллектив обязательно порадует любителей свинга и тонкого звучания классики!

Купить билет на концерт Московский Квинтет Саксофонов - Tribute To Glenn Miller

Помощь с билетами
Февраль
Апрель
28 февраля суббота
22:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1500 ₽
26 апреля воскресенье
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Original Jazz Jam с Петром Ившиным
6+
Джаз
Original Jazz Jam с Петром Ившиным
10 июня в 20:00 Jam Club
от 700 ₽
Музыкальное лото со стендап-комиком
18+
Юмор Живая музыка
Музыкальное лото со стендап-комиком
7 марта в 20:00 Sq Bar Wine & Grill
от 1100 ₽
6+
Классическая музыка Живая музыка
Хор Сретенского монастыря
1 марта в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 4000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше