Московский Квинтет Саксофонов - Tribute To Glenn Miller

Московский Квинтет Саксофонов: Вечер джаза в Jam club

Готовьтесь к незабываемому вечеру джазовой музыки в Jam club! Московский Квинтет Саксофонов приглашает вас насладиться звучанием классического джаза и уникальными аранжировками. Этот коллектив, состоящий исключительно из пять саксофонов и ритм-секции (ударные, бас и рояль), известен своим мастерством и неподражаемым стилем.

Легендарный Гленн Миллер, аранжировщик и лидер оркестра, стал символом эпохи свинга. Его уникальный стиль chystal chorus объединял кларнет и группу саксофонов, создавая мелодичное и мягкое звучание. Хиты такие как Moonlight Serenade и In the Mood не только переопределили джазовую эстетику, но и сделали свинг доступным для миллионов слушателей.

Московский Квинтет Саксофонов исполняет не только традиционную джазовую музыку, но и обработки классических произведений. С момента своего основания в 1987 году, коллектив стал лауреатом многих джазовых фестивалей и получил Серебряную медаль на фестивале в Мехико в 1990 году. Квинтет имеет богатый концертный опыт, выступая в США, Франции, Канаде, Мексике, Германии и Китае.

Не упустите возможность услышать этот удивительный ансамбль в Jam club и насладиться атмосферой настоящего джаза. Коллектив обязательно порадует любителей свинга и тонкого звучания классики!