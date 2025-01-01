Московский квартет саксофонистов. Глинка. Римский-Корсаков. Чайковский. Стравинский. Шостакович. Свиридов

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в великолепной Усадьбе Прове-Калиш. В этот вечер вы сможете насладиться переложениями фрагментов произведений великих композиторов, таких как:
Все эти произведения будут исполнены для четырех саксофонов, что создаст неповторимую атмосферу и позволит услышать знакомые мелодии в новом звучании.
Кроме классических композиций, вас ждет оригинальное сочинение современного автора — Концертино для квартета саксофонов Сергея Плеханова. Это произведение продемонстрирует современные тенденции в музыке и позволит зрителям погрузиться в мир новых звуков.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт пройдет в уютной атмосфере Усадьбы, что добавит особый шарм вашему вечеру. Подробности о дате и времени мероприятия можно узнать на официальном сайте.
Мы ждем вас на этом незабываемом музыкальном вечере!