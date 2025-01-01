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Московский квартет саксофонистов. Глинка. Римский-Корсаков. Чайковский. Стравинский. Шостакович. Свиридов
Билеты от 2000₽
Киноафиша Московский квартет саксофонистов. Глинка. Римский-Корсаков. Чайковский. Стравинский. Шостакович. Свиридов

Московский квартет саксофонистов. Глинка. Римский-Корсаков. Чайковский. Стравинский. Шостакович. Свиридов

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в Усадьбе Прове-Калиш

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в великолепной Усадьбе Прове-Калиш. В этот вечер вы сможете насладиться переложениями фрагментов произведений великих композиторов, таких как:

  • М. Глинка
  • П.И. Чайковский
  • Н. Римский-Корсаков
  • И. Стравинский
  • Г. Свиридов

Все эти произведения будут исполнены для четырех саксофонов, что создаст неповторимую атмосферу и позволит услышать знакомые мелодии в новом звучании.

Современное звучание

Кроме классических композиций, вас ждет оригинальное сочинение современного автора — Концертино для квартета саксофонов Сергея Плеханова. Это произведение продемонстрирует современные тенденции в музыке и позволит зрителям погрузиться в мир новых звуков.

Информация о концерте

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт пройдет в уютной атмосфере Усадьбы, что добавит особый шарм вашему вечеру. Подробности о дате и времени мероприятия можно узнать на официальном сайте.

Мы ждем вас на этом незабываемом музыкальном вечере!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
20:00 от 2000 ₽

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