Московский квартет саксофонистов. Глинка. Римский-Корсаков. Чайковский. Стравинский. Шостакович. Свиридов

Музыкальный вечер в Усадьбе Прове-Калиш

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в великолепной Усадьбе Прове-Калиш. В этот вечер вы сможете насладиться переложениями фрагментов произведений великих композиторов, таких как:

М. Глинка

П.И. Чайковский

Н. Римский-Корсаков

И. Стравинский

Г. Свиридов

Все эти произведения будут исполнены для четырех саксофонов, что создаст неповторимую атмосферу и позволит услышать знакомые мелодии в новом звучании.

Современное звучание

Кроме классических композиций, вас ждет оригинальное сочинение современного автора — Концертино для квартета саксофонов Сергея Плеханова. Это произведение продемонстрирует современные тенденции в музыке и позволит зрителям погрузиться в мир новых звуков.

Информация о концерте

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт пройдет в уютной атмосфере Усадьбы, что добавит особый шарм вашему вечеру. Подробности о дате и времени мероприятия можно узнать на официальном сайте.

Мы ждем вас на этом незабываемом музыкальном вечере!