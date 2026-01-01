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Московский казачий хор
Киноафиша Московский казачий хор

Московский казачий хор

6+
Возраст 6+

О концерте

Заслуженный московский казачий хор в Рязани

Не упустите шанс увидеть выступление знаменитого Московского казачьего хора! Концерт состоится в Муниципальном культурном центре Рязани. Это уникальная возможность насладиться богатством и разнообразием русской народной музыки.

О концерте

Московский казачий хор — это коллектив, который завоевал любовь зрителей не только в России, но и за ее пределами. Его репертуар включает в себя лучшие традиционные казачьи песни, а также современные произведения, которые прекрасно передают дух времени.

Причины посетить

  • Автентичная казачья музыка в исполнении талантливых певцов.
  • Энергия и харизма выступления на сцене.
  • Неповторимая атмосфера народных праздников и обычаев.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события. Концерт Московского казачьего хора — это не только музыкальное представление, но и культурное явление, которое объединяет людей!

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В других городах
Январь
16 января суббота
19:00
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
от 1500 ₽

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