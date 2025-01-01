Московский казачий хор в Пермской филармонии

Приглашаем вас на незабываемый концерт Московского казачьего хора! Ожидайте старинные казачьи напевы, военную классику, романсы и множество походных, исторических и лирических песен донских, кубанских и терских казаков.

Традиции и современность

Вы сможете насладиться уникальным казачьим плясом и фланкировкой с шашкой. Традиционное многоголосие старинных казачьих песен радует слушателей даже в современных аранжировках, сохраняя все достоинства казачьей песенной традиции.

Талант и опыт коллектива

В составе артистов — вокалисты и танцоры, обладающие мастерством фланкировки и игры на музыкальных инструментах. Все они — выпускники лучших столичных вузов с богатым экспедиционным опытом, изучая культуру, быт и традиции казаков различных регионов.

Признание за пределами России

Профессиональный подход, знание своего дела, энергия и харизма участников позволили Московскому казачьему хору быстро стать одним из ведущих коллективов казачьей песни и танца в Москве. Его выступления завоевали признание не только в России, но и во многих странах Европы, Азии и Латинской Америки.

Не упустите возможность стать частью этого яркого культурного события!