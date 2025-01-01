Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Московский казачий хор «Не для меня...»
Билеты от 800₽
Киноафиша Московский казачий хор «Не для меня...»

Московский казачий хор «Не для меня...»

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концерт Московского казачьего хора: Погружение в традиции казачьей культуры

Старинные казачьи напевы, военная классика и романсы, походные, исторические и лирические песни донских, кубанских и терских казаков – все это вы сможете увидеть и услышать на концерте Московского казачьего хора!

Традиции и современность

Традиционное многоголосие старинных казачьих песен сохраняет все достоинства казачьей песенной традиции, несмотря на современную аранжировку. В составе коллектива – вокалисты и танцоры, артисты, владеющие фланкировкой и игрой на музыкальных инструментах.

Профессионализм участников

Все участники хора – выпускники лучших столичных вузов и имеют богатый экспедиционный опыт по изучению культуры, быта и традиций казаков разных регионов. Их профессиональный подход, знание своего дела, энергия и харизма быстро сделали Московский казачий хор ведущим коллективом казачьей песни и танца в Москве.

Международное признание

Коллектив завоевал признание публики во многих странах Европы, Азии и Латинской Америки. Московский казачий хор активно участвует в крупных международных фестивалях и конкурсах, таких как «Спасская башня», «Московская весна A Cappella», «SMG Awards», «Amfionia» и многих других.

Сотрудничество с известными артистами

Хор сотрудничает с такими известными российскими артистами, как Стас Михайлов, Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Варвара, Марина Девятова и многими другими, что подчеркивает его статус на музыкальной сцене.

Не упустите возможность стать частью этого уникального концерта и насладиться богатством казачьей культуры в исполнении профессионалов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
30 августа в 20:00 Comedy Hall
от 890 ₽
Jazz Jam Christmass Edition
16+
Джаз
Jazz Jam Christmass Edition
29 июля в 20:00 Louis The Claw
от 1500 ₽
Рем Дигга
16+
Хип-хоп
Рем Дигга
25 сентября в 20:00 Урбан
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше