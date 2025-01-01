Московский казачий хор «Не для меня...»

Концерт Московского казачьего хора: Погружение в традиции казачьей культуры

Старинные казачьи напевы, военная классика и романсы, походные, исторические и лирические песни донских, кубанских и терских казаков – все это вы сможете увидеть и услышать на концерте Московского казачьего хора!

Традиции и современность

Традиционное многоголосие старинных казачьих песен сохраняет все достоинства казачьей песенной традиции, несмотря на современную аранжировку. В составе коллектива – вокалисты и танцоры, артисты, владеющие фланкировкой и игрой на музыкальных инструментах.

Профессионализм участников

Все участники хора – выпускники лучших столичных вузов и имеют богатый экспедиционный опыт по изучению культуры, быта и традиций казаков разных регионов. Их профессиональный подход, знание своего дела, энергия и харизма быстро сделали Московский казачий хор ведущим коллективом казачьей песни и танца в Москве.

Международное признание

Коллектив завоевал признание публики во многих странах Европы, Азии и Латинской Америки. Московский казачий хор активно участвует в крупных международных фестивалях и конкурсах, таких как «Спасская башня», «Московская весна A Cappella», «SMG Awards», «Amfionia» и многих других.

Сотрудничество с известными артистами

Хор сотрудничает с такими известными российскими артистами, как Стас Михайлов, Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Варвара, Марина Девятова и многими другими, что подчеркивает его статус на музыкальной сцене.

Не упустите возможность стать частью этого уникального концерта и насладиться богатством казачьей культуры в исполнении профессионалов!