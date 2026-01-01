Оповещения от Киноафиши
Московский хор
Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+
О спектакле

Спекталкь по произведению Людмилы Петрушевской

Спектакль «Московский хор» в Театре имени Владимира Маяковского — ключевое произведение Людмилы Петрушевской, одной из самых значимых фигур современной российской литературы. В центре внимания оказывается три поколения дружной семьи, каждая из судеб которых соединяются в многоголосом хоре, рассказывая об испытаниях и стремлении начать жизнь заново.

Режиссёр Никита Кобелев, совместно с художником Моникой Пормале из Латвии, создают уникальное пространство действия. Зрители располагаются прямо на сцене, что превращает спектакль в непосредственное взаимодействие с происходящим. Исторический зал Театра Маяковского, со своими памятными стенами и креслами, становится живым участником постановки.

Музыкальное сопровождение

Спектакль также содержит музыкальные вставки, включая популярную песню Исаака Дунаевского «Летите, голуби» и церковную музыку Баха. Эти элементы создают эмоциональные паузы между драматическими сценами, усиливая чувственное восприятие происходящего на сцене.

Для ценителей драмы

«Московский хор» — это решение для тех, кто ценит семейные драмы, пронизанные музыкой и глубокими переживаниями. Во время посещения спектакля вы сможете забронировать столик в буфете, что позволит вам насладиться атмосферой театра еще больше.

Март
Апрель
9 марта понедельник
18:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 1000 ₽
11 апреля суббота
18:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 1000 ₽

Фотографии

Московский хор Московский хор Московский хор Московский хор Московский хор

