Спекталкь по произведению Людмилы Петрушевской

Спектакль «Московский хор» в Театре имени Владимира Маяковского — ключевое произведение Людмилы Петрушевской, одной из самых значимых фигур современной российской литературы. В центре внимания оказывается три поколения дружной семьи, каждая из судеб которых соединяются в многоголосом хоре, рассказывая об испытаниях и стремлении начать жизнь заново.

Режиссёр Никита Кобелев, совместно с художником Моникой Пормале из Латвии, создают уникальное пространство действия. Зрители располагаются прямо на сцене, что превращает спектакль в непосредственное взаимодействие с происходящим. Исторический зал Театра Маяковского, со своими памятными стенами и креслами, становится живым участником постановки.

Музыкальное сопровождение

Спектакль также содержит музыкальные вставки, включая популярную песню Исаака Дунаевского «Летите, голуби» и церковную музыку Баха. Эти элементы создают эмоциональные паузы между драматическими сценами, усиливая чувственное восприятие происходящего на сцене.

Для ценителей драмы

«Московский хор» — это решение для тех, кто ценит семейные драмы, пронизанные музыкой и глубокими переживаниями. Во время посещения спектакля вы сможете забронировать столик в буфете, что позволит вам насладиться атмосферой театра еще больше.