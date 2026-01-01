Спектакль Московский Гамлет

Концерт-бенефис Александра Яцко в театре Вахтангова

В Арт-кафе театра Вахтангова пройдет уникальный концерт-бенефис заслуженного артиста России Александра Яцко. В программе звучат произведения классической музыки и песни из репертуара артиста. Этот концерт привлечет как поклонников оперы, так и любителей камерной музыки.

«Московский Гамлет — слова, слова и музыка»

Впервые в Доме Вахтангова выступит заслуженный артист РФ, актёр театра Моссовета Александр Яцко с программой, которая называется «Московский Гамлет — слова, слова и музыка». Он прочтет произведения таких классиков, как Чехов, Пушкин, Бродский, Юрский и Самойлов.

Кроме того, в концерте будут исполнены песни Окуджавы, Галича, Высоцкого, а также композиции из известных кинофильмов. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей слов и музыки.