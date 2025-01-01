Меню
Московский джазовый квинтет
Московский джазовый квинтет

6+
Концерт Московского джазового квинтета в Ростове-на-Дону

В клубе Эссе состоится единственный концерт Московского джазового квинтета, собирающего лучших столичных солистов-импровизаторов. Этот уникальный ансамбль объединяет пять выдающихся музыкантов, каждый из которых является яркой творческой единицей в своем жанре.

Программа вечера

Для этого выступления музыканты подготовили специальную программу, в которую вошли джазовые стандарты и известные композиции зарубежных исполнителей, а также самые яркие произведения участников квинтета. Вы можете ожидать захватывающее музыкальное путешествие, которое оставит глубокий след в вашей памяти.

Состав квинтета

  • Константин Сафьянов - саксофон
  • Александр Папий - гитара
  • Евгений Лебедев - рояль
  • Антон Ревнюк - контрабас, бас-гитара
  • Александр Ахмаев - ударные

Не упустите возможность!

Выступление Московского джазового квинтета, запланированное на 21 сентября, обещает стать одним из самых запоминающихся джазовых событий года в Ростове-на-Дону. Не упустите шанс насладиться искусством джаза в исполнении первоклассных музыкантов!

В других городах

Ростов-на-Дону, 21 сентября
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
21:00 от 2200 ₽

