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Московских окон негасимый свет
Билеты от 300₽
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Московских окон негасимый свет

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Концерт-экскурсия в Москонцерт-холле

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, которое погрузит в атмосферу столицы — концерт-экскурсию «Песни о Москве». В этом музыкальном путешествии зрителей ожидает незабываемое исполнение мелодий, вошедших в «Золотой фонд советской музыки».

Ведущие исполнители и творческая команда

На сцене выступят:

  • Василий Овсянников, народный артист России
  • Ирина Суханова, почетный деятель искусств г. Москвы
  • Игорь Полтавцев
  • Оксана Невежина
  • Оксана Толстая
  • Александр Гладков
  • Игорь Афанасьев
  • Илья Ушуллу
  • Руслан Суров
  • Сергей Борзов

В программе также участвует Ансамбль Дмитрия Покровского и артисты танцевального объединения Москонцерта. Режиссером выступает Мария Тихонова, а хореографом-постановщиком — Иван Межевикин.

Программа концерта

Зрители смогут насладиться известными композициями, среди которых:

  • «А я иду, шагаю по Москве» (А. Петров – Г. Шпаликов)
  • «Вдоль по Питерской» (народная)
  • «Добрая столица» (П. Аедоницкий – И. Романовский)
  • «Добрый вечер, Москва» (Е. Хавтан – В. Степанцев)
  • «Дорогие мои москвичи» (И. Дунаевский – В. Масс, М. Червинский)
  • «Купола Москвы» (А. Дунаевская)
  • «Лучший город земли» (А. Бабаджанян – Л. Дербенев)
  • «Москва, звонят колокола» (О. Газманов)
  • «Московские окна» (Т. Хренников – М. Матусовский)
  • «Песня защитников Москвы» (Б. Мокроусов – А. Сурков)
  • «По ночной Москве» (А. Бабаджанян – Г. Регистан)
  • «Подмосковные вечера» (В. Соловьев-Седой – М. Матусовский)
  • «Тишина за Рогожкой заставой» (Ю. Бирюков – А. Фатьянов)
  • «Улочки Московские» (Н. Богословский – Н. Доризо)
  • «Хорошо на московском просторе» (Т. Хренников – В. Гусев)
  • «Чистые пруды» (Д. Тухманов – Л. Фадеев)

Погружение в атмосферу Москвы

Концерт-экскурсия станет не только музыкальным событием, но и настоящим погружением в образы и настроения песенной истории Москвы. Присоединяйтесь к нам, чтобы ощутить дух столицы, наполненный любовью, дружбой и неповторимым уютом старых улочек!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 300 ₽

Фотографии

Московских окон негасимый свет

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