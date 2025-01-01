Московских окон негасимый свет

Концерт-экскурсия в Москонцерт-холле

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, которое погрузит в атмосферу столицы — концерт-экскурсию «Песни о Москве». В этом музыкальном путешествии зрителей ожидает незабываемое исполнение мелодий, вошедших в «Золотой фонд советской музыки».

Ведущие исполнители и творческая команда

На сцене выступят:

Василий Овсянников, народный артист России

Ирина Суханова, почетный деятель искусств г. Москвы

Игорь Полтавцев

Оксана Невежина

Оксана Толстая

Александр Гладков

Игорь Афанасьев

Илья Ушуллу

Руслан Суров

Сергей Борзов

В программе также участвует Ансамбль Дмитрия Покровского и артисты танцевального объединения Москонцерта. Режиссером выступает Мария Тихонова, а хореографом-постановщиком — Иван Межевикин.

Программа концерта

Зрители смогут насладиться известными композициями, среди которых:

«А я иду, шагаю по Москве» (А. Петров – Г. Шпаликов)

«Вдоль по Питерской» (народная)

«Добрая столица» (П. Аедоницкий – И. Романовский)

«Добрый вечер, Москва» (Е. Хавтан – В. Степанцев)

«Дорогие мои москвичи» (И. Дунаевский – В. Масс, М. Червинский)

«Купола Москвы» (А. Дунаевская)

«Лучший город земли» (А. Бабаджанян – Л. Дербенев)

«Москва, звонят колокола» (О. Газманов)

«Московские окна» (Т. Хренников – М. Матусовский)

«Песня защитников Москвы» (Б. Мокроусов – А. Сурков)

«По ночной Москве» (А. Бабаджанян – Г. Регистан)

«Подмосковные вечера» (В. Соловьев-Седой – М. Матусовский)

«Тишина за Рогожкой заставой» (Ю. Бирюков – А. Фатьянов)

«Улочки Московские» (Н. Богословский – Н. Доризо)

«Хорошо на московском просторе» (Т. Хренников – В. Гусев)

«Чистые пруды» (Д. Тухманов – Л. Фадеев)

Погружение в атмосферу Москвы

Концерт-экскурсия станет не только музыкальным событием, но и настоящим погружением в образы и настроения песенной истории Москвы. Присоединяйтесь к нам, чтобы ощутить дух столицы, наполненный любовью, дружбой и неповторимым уютом старых улочек!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального вечера!