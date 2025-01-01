Московских окон негасимый свет

Концерт-экскурсия в Москонцерт-холле
Приглашаем вас на уникальное мероприятие, которое погрузит в атмосферу столицы — концерт-экскурсию «Песни о Москве». В этом музыкальном путешествии зрителей ожидает незабываемое исполнение мелодий, вошедших в «Золотой фонд советской музыки».
Ведущие исполнители и творческая команда
На сцене выступят:
- Василий Овсянников, народный артист России
- Ирина Суханова, почетный деятель искусств г. Москвы
- Игорь Полтавцев
- Оксана Невежина
- Оксана Толстая
- Александр Гладков
- Игорь Афанасьев
- Илья Ушуллу
- Руслан Суров
- Сергей Борзов
В программе также участвует Ансамбль Дмитрия Покровского и артисты танцевального объединения Москонцерта. Режиссером выступает Мария Тихонова, а хореографом-постановщиком — Иван Межевикин.
Программа концерта
Зрители смогут насладиться известными композициями, среди которых:
- «А я иду, шагаю по Москве» (А. Петров – Г. Шпаликов)
- «Вдоль по Питерской» (народная)
- «Добрая столица» (П. Аедоницкий – И. Романовский)
- «Добрый вечер, Москва» (Е. Хавтан – В. Степанцев)
- «Дорогие мои москвичи» (И. Дунаевский – В. Масс, М. Червинский)
- «Купола Москвы» (А. Дунаевская)
- «Лучший город земли» (А. Бабаджанян – Л. Дербенев)
- «Москва, звонят колокола» (О. Газманов)
- «Московские окна» (Т. Хренников – М. Матусовский)
- «Песня защитников Москвы» (Б. Мокроусов – А. Сурков)
- «По ночной Москве» (А. Бабаджанян – Г. Регистан)
- «Подмосковные вечера» (В. Соловьев-Седой – М. Матусовский)
- «Тишина за Рогожкой заставой» (Ю. Бирюков – А. Фатьянов)
- «Улочки Московские» (Н. Богословский – Н. Доризо)
- «Хорошо на московском просторе» (Т. Хренников – В. Гусев)
- «Чистые пруды» (Д. Тухманов – Л. Фадеев)
Погружение в атмосферу Москвы
Концерт-экскурсия станет не только музыкальным событием, но и настоящим погружением в образы и настроения песенной истории Москвы. Присоединяйтесь к нам, чтобы ощутить дух столицы, наполненный любовью, дружбой и неповторимым уютом старых улочек!
Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального вечера!