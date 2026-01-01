Московская Metal весна в клубе «Mezzo Forte»

Клуб «Mezzo Forte» приглашает любителей металла на концерт «Московская Metal весна». В программе выступления трёх талантливых групп: «Эйдол», «Natronix» и «Silverado». Они представят альтернативный и современный метал, а также глэм рок.

Этот концерт — настоящая находка для тех, кто живёт музыкой и следит за эволюцией жанра. Гости увидят и услышат как новые композиции, так и знакомые хиты, которые призваны порадовать всех поклонников металла.

Участники вечера

«Эйдол» — альтернативный/современный металл

«Natronix» — современный металл

«Silverado» — глэм рок (метал)

На «Московской Metal весне» вас ждут неожиданные сюрпризы: новое звучание, обновлённые составы и крутое шоу от каждой группы. Не упустите возможность насладиться ярким музыкальным вечером!