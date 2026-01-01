Оповещения от Киноафиши
Московская Metal Весна
Билеты от 700₽
Московская Metal Весна

Московская Metal Весна

6+
Продолжительность 240 минут
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Московская Metal весна в клубе «Mezzo Forte»

Клуб «Mezzo Forte» приглашает любителей металла на концерт «Московская Metal весна». В программе выступления трёх талантливых групп: «Эйдол», «Natronix» и «Silverado». Они представят альтернативный и современный метал, а также глэм рок.

Этот концерт — настоящая находка для тех, кто живёт музыкой и следит за эволюцией жанра. Гости увидят и услышат как новые композиции, так и знакомые хиты, которые призваны порадовать всех поклонников металла.

Участники вечера

  • «Эйдол» — альтернативный/современный металл
  • «Natronix» — современный металл
  • «Silverado» — глэм рок (метал)

На «Московской Metal весне» вас ждут неожиданные сюрпризы: новое звучание, обновлённые составы и крутое шоу от каждой группы. Не упустите возможность насладиться ярким музыкальным вечером!

Апрель
26 апреля воскресенье
19:00
Mezzo Forte Club Москва, 1-я Останкинская, 53, ТЦ «Рапира», 2 этаж
от 700 ₽

