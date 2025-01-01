Новогодняя программа Московской хоровой капеллы мальчиков

Московская хоровая капелла мальчиков под управлением Богдана Петренко готовит светлую праздничную программу в преддверии Нового года и Рождества. Ангельские голоса детей подарят зрителям особую атмосферу, исполняя произведения, в которых отразится дух праздника.

Программа исполнений

В концертной программе представлены как классические, так и современные произведения, которые создают атмосферу надежды и радости. В ее рамках зрители смогут услышать:

А. Г. Рубинштейн — «Горные вершины» (слова М. Лермонтова, из И. В. Гёте)

— «Горные вершины» (слова М. Лермонтова, из И. В. Гёте) Пахмутова — «Добрая сказка» (слова Н. Добронравова)

— «Добрая сказка» (слова Н. Добронравова) Ю. Поляков — «Радуются дети» (слова О. Кутаниной)

— «Радуются дети» (слова О. Кутаниной) Свиридов — «Снег идёт», «Ночь» из Маленькой кантаты

— «Снег идёт», «Ночь» из Маленькой кантаты Моцарт — Мотет «Ave Verum»

— Мотет «Ave Verum» Мендельсон — Хоральная кантата «Даруй нам мир» (Verleih uns Frieden)

— Хоральная кантата «Даруй нам мир» (Verleih uns Frieden) Вивальди — «Gloria»

— «Gloria» Каччини — Вавилов — «Ave Maria»

Интересные факты о композиторах

Бенджамин Бриттен, которого называли «поэтом детства», не только писал произведения для детей, но и активно вовлекал их в музыкальные исполнения. В его произведениях детские голоса обретают новую возвышенность и одухотворенность, что придает им особую наивность и простоту.

Второе отделение программы

Во втором отделении слушатели насладятся произведениями:

Форе — «Павана» (слова Р. де Монтескью)

— «Павана» (слова Р. де Монтескью) Пьяццолла — «Tanti anni prima» (Ave Maria)

— «Tanti anni prima» (Ave Maria) Уэббер — «Pie Jesu» из Реквиема

— «Pie Jesu» из Реквиема А. Киселёв — «Рождественская ночь» (слова А. Фета)

— «Рождественская ночь» (слова А. Фета) Бриттен — «Колыбельная» (Balulalow), «Благодарение Богу» (Deo Gracias), «Уход» (Recession) из кантаты «Рождественские песни»

— «Колыбельная» (Balulalow), «Благодарение Богу» (Deo Gracias), «Уход» (Recession) из кантаты «Рождественские песни» Французская рождественская песня — «La bonne nouvelle» («Благая весть»)

— «La bonne nouvelle» («Благая весть») Английская рождественская песня — «What Child is This?» («Что за Дитя?»)

— «What Child is This?» («Что за Дитя?») Французская рождественская песня — «Les anges dans nos campagnes» («Ангелы, к нам весть дошла»)

На этом концерте каждый найдет для себя частичку праздничного настроения и радости. Не упустите возможность насладиться магией музыки в исполнении юных талантов.