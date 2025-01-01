Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Московская хоровая капелла мальчиков
Билеты от 300₽
Киноафиша Московская хоровая капелла мальчиков

Московская хоровая капелла мальчиков

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Новогодняя программа Московской хоровой капеллы мальчиков

Московская хоровая капелла мальчиков под управлением Богдана Петренко готовит светлую праздничную программу в преддверии Нового года и Рождества. Ангельские голоса детей подарят зрителям особую атмосферу, исполняя произведения, в которых отразится дух праздника.

Программа исполнений

В концертной программе представлены как классические, так и современные произведения, которые создают атмосферу надежды и радости. В ее рамках зрители смогут услышать:

  • А. Г. Рубинштейн — «Горные вершины» (слова М. Лермонтова, из И. В. Гёте)
  • Пахмутова — «Добрая сказка» (слова Н. Добронравова)
  • Ю. Поляков — «Радуются дети» (слова О. Кутаниной)
  • Свиридов — «Снег идёт», «Ночь» из Маленькой кантаты
  • Моцарт — Мотет «Ave Verum»
  • Мендельсон — Хоральная кантата «Даруй нам мир» (Verleih uns Frieden)
  • Вивальди — «Gloria»
  • Каччини — Вавилов — «Ave Maria»

Интересные факты о композиторах

Бенджамин Бриттен, которого называли «поэтом детства», не только писал произведения для детей, но и активно вовлекал их в музыкальные исполнения. В его произведениях детские голоса обретают новую возвышенность и одухотворенность, что придает им особую наивность и простоту.

Второе отделение программы

Во втором отделении слушатели насладятся произведениями:

  • Форе — «Павана» (слова Р. де Монтескью)
  • Пьяццолла — «Tanti anni prima» (Ave Maria)
  • Уэббер — «Pie Jesu» из Реквиема
  • А. Киселёв — «Рождественская ночь» (слова А. Фета)
  • Бриттен — «Колыбельная» (Balulalow), «Благодарение Богу» (Deo Gracias), «Уход» (Recession) из кантаты «Рождественские песни»
  • Французская рождественская песня — «La bonne nouvelle» («Благая весть»)
  • Английская рождественская песня — «What Child is This?» («Что за Дитя?»)
  • Французская рождественская песня — «Les anges dans nos campagnes» («Ангелы, к нам весть дошла»)

На этом концерте каждый найдет для себя частичку праздничного настроения и радости. Не упустите возможность насладиться магией музыки в исполнении юных талантов.

Купить билет на концерт Московская хоровая капелла мальчиков

Помощь с билетами
Декабрь
27 декабря суббота
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 300 ₽

В ближайшие дни

Большой стендап от топ-комиков каждый день
18+
Юмор
Большой стендап от топ-комиков каждый день
15 ноября в 19:00 Джон Донн
от 1090 ₽
Новый год в музыкальных столицах
6+
Классическая музыка
Новый год в музыкальных столицах
21 декабря в 19:00 Большой зал Консерватории
от 900 ₽
Ярослава Тринадцатко и Настя Веневитина
18+
Юмор
Ярослава Тринадцатко и Настя Веневитина
31 октября в 21:30 Stand Up Store Moscow
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше