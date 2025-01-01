Новогодняя программа Московской хоровой капеллы мальчиков
Московская хоровая капелла мальчиков под управлением Богдана Петренко готовит светлую праздничную программу в преддверии Нового года и Рождества. Ангельские голоса детей подарят зрителям особую атмосферу, исполняя произведения, в которых отразится дух праздника.
Программа исполнений
В концертной программе представлены как классические, так и современные произведения, которые создают атмосферу надежды и радости. В ее рамках зрители смогут услышать:
- А. Г. Рубинштейн — «Горные вершины» (слова М. Лермонтова, из И. В. Гёте)
- Пахмутова — «Добрая сказка» (слова Н. Добронравова)
- Ю. Поляков — «Радуются дети» (слова О. Кутаниной)
- Свиридов — «Снег идёт», «Ночь» из Маленькой кантаты
- Моцарт — Мотет «Ave Verum»
- Мендельсон — Хоральная кантата «Даруй нам мир» (Verleih uns Frieden)
- Вивальди — «Gloria»
- Каччини — Вавилов — «Ave Maria»
Интересные факты о композиторах
Бенджамин Бриттен, которого называли «поэтом детства», не только писал произведения для детей, но и активно вовлекал их в музыкальные исполнения. В его произведениях детские голоса обретают новую возвышенность и одухотворенность, что придает им особую наивность и простоту.
Второе отделение программы
Во втором отделении слушатели насладятся произведениями:
- Форе — «Павана» (слова Р. де Монтескью)
- Пьяццолла — «Tanti anni prima» (Ave Maria)
- Уэббер — «Pie Jesu» из Реквиема
- А. Киселёв — «Рождественская ночь» (слова А. Фета)
- Бриттен — «Колыбельная» (Balulalow), «Благодарение Богу» (Deo Gracias), «Уход» (Recession) из кантаты «Рождественские песни»
- Французская рождественская песня — «La bonne nouvelle» («Благая весть»)
- Английская рождественская песня — «What Child is This?» («Что за Дитя?»)
- Французская рождественская песня — «Les anges dans nos campagnes» («Ангелы, к нам весть дошла»)
На этом концерте каждый найдет для себя частичку праздничного настроения и радости. Не упустите возможность насладиться магией музыки в исполнении юных талантов.