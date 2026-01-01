Спектакль Московская Дьяволиада

135 лет Мастеру: наследие Булгакова

Литературный театр Олега Попова в Санкт-Петербурге представляет спектакль, посвященный творчеству Михаила Булгакова. Олег Попов, один из самых интересных российских актёров, известный своими моноспектаклями, в этом проекте обращается к «малой прозе» Булгакова — фельетонам, опубликованным сто лет назад в московских газетах 20-х годов.

Спектакль открывает зрителям незнакомую сторону таланта Булгакова, который в это время начинал свой путь в театре, сотрудничая с МХАТом. Здесь уже виден его будущий масштаб как автора «Собачьего сердца», пьес «Дни Турбиных», «Бег» и великого романа «Мастер и Маргарита».

Сюжет и атмосфера

Остросатирические миниатюры Булгакова наполняют спектакль действующими персонажами: предприимчивыми провинциалами, ожившими покойниками, абсурдными чиновниками и даже банщицей с бородой. Искусство перевоплощения, которым мастерски владеет Олег Попов, позволяет зрителям ощутить себя в центре событий и перенестись в уникальную атмосферу советской Москвы.

Эти истории не только смешат, но и заставляют задуматься над вечными человеческими недостатками и чувствами. Как писал Гоголь, «Чему смеётесь? Над собой смеётесь», что остается актуальным и в наше время.

Премьеры и награды

Премьера спектакля состоялась 13 сентября 2021 года в рамках 8-го Всероссийского театрального фестиваля «Старейшие театры России» в Калуге. Предпремьерный показ проходил летом 2021 года на театральном фестивале «Дом Довлатова» в Пушкинских горах.

Первое представление в Петербурге прошло 19 сентября 2021 года в Подвале Бродячей Собаки. Спектакль удостоен звания лауреата XXVI Международного театрального фестиваля «Русская классика. Лобня — 2022» в номинации «Лучший моноспектакль». Также он стал участником Первого Всероссийского моножанрового театрального фестиваля «Комедiя-фест» в Нижнем Новгороде и проекта «Малые формы» в Архангельском драматическом театре им. М.В. Ломоносова.

Гастроли

С момента премьеры спектакль был представлен на гастролях в различных городах: Кириллове, Петрозаводске, Севастополе, Твери, Москве, Ульяновске, Волгограде и Новосибирске, включая Академгородок.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля составляет 1 час 15 минут без антракта. Режиссёр и актёр — Олег Попов.