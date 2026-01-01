Спектакль Московская дьяволиада. М.Булгаков

Моноспектакль Олега Попова по рассказам Михаила Булгакова

В арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» пройдет моноспектакль петербургского актера и режиссера Олега Попова, основанный на произведениях Михаила Булгакова. Попов известен своими моноспектаклями «Одесские рассказы» Исаака Бабеля и «Сергей Есенин. Мой путь».

Творчество Булгакова на сцене

Новая работа Литературного театра Олега Попова знакомит зрителей с ранней «малой прозой» Булгакова — фельетонами, опубликованными в московских газетах 20-х годов. Во время работы в газетной редакции начинаются его творческие отношения с Театром и МХАТом. В этих текстах уже можно заметить зачатки великого мастера, который впоследствии напишет «Собачье сердце», пьесы «Дни Турбиных» и «Бег», а также роман «Мастер и Маргарита».

Сатирические миниатюры

Остросатирические миниатюры булгаковских фельетонов напоминают одноактные пьесы, где действуют предприимчивые провинциалы, ожившие покойники и смешные чиновники. Искусство перевоплощения, которым владеет Олег Попов, позволяет зрителям ощутить себя частью событий, перенесшихся в фантастический мир советской Москвы.

Современные параллели

Остроумные и смешные истории заставляют задуматься о том, что за столетие люди почти не изменились. Пороки, слабости и чувства отличаются лишь в деталях. Как писал любимый Булгаковым Гоголь: «Чему смеётесь? Над собой смеётесь».

Заслуги и премьеры

Премьера моноспектакля состоялась 13 сентября 2021 года в рамках 8-го Всероссийского театрального фестиваля «Старейшие театры России в Калуге». Также был проведен предпремьерный показ «Московской дьяволиады» летом 2021 года в рамках Театрального фестиваля «Дом Довлатова в Пушкинских горах». Спектакль стал лауреатом XXVI Международного театрального фестиваля «Русская классика» (Лобня, 2022 года) в номинации «Лучший моноспектакль».