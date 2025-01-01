Музыка. Танцы. Любовь! Крупнейший отечественный регги-фестиваль «Moscow Reggae Fest»

27 сентября в Москве пройдет крупнейший отечественный регги-фестиваль «Moscow Reggae Fest». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей регги, даба и других жанров. Живые бэнды, ди-джеи, популярные артисты и эксклюзивные шоу-кейсы – всё это создаст атмосферу, в которой каждый сможет насладиться музыкой и общением.

Участники фестиваля

На сцене выступят такие исполнители, как:

Коля Маню с Супер Пупер Бэнд

Рома ВПР & Friends

Steppa Style & selecta Sabl

Smoky D

Юкка

Рома Буш

Ostapkin

Radio Rocksteady (The Skatalites Tribute)

RasТворитель

В рамках специального шоу-кейса с музыкантами из Супер Пупер Бэнда также выступят:

Жан Жаныч

Вася Selassie (Jah Family)

Рома Буш

Юля (Arctic Riddim)

Ostapkin

Второй танцпол и специальные мероприятия

Ближе к ночи откроется второй танцпол, где пройдет «Сказочный Джем» с легендарным сказочником Дмитрием Гайдуком. Здесь вы сможете стать зрителями (а возможно, и участниками) уникального шоу. Также ожидаются выступления групп РАПАПАМ и ДАБЧИКИДАБ, а также двух ярких ди-джеев: K.F. и MATATA.

Что ждет зрителей?

На фестивале будут представлены различные музыкальные стили: регги, даб, ска, джангл, дэнсхолл. Позитивные эмоции, дружелюбная атмосфера и качественный звук создадут незабываемые впечатления. Не пропустите главные горячие моменты столичного регги-события!

Присоединяйтесь к нам в этот волшебный день. Одна Любовь.