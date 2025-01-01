27 сентября в Москве пройдет крупнейший отечественный регги-фестиваль «Moscow Reggae Fest». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей регги, даба и других жанров. Живые бэнды, ди-джеи, популярные артисты и эксклюзивные шоу-кейсы – всё это создаст атмосферу, в которой каждый сможет насладиться музыкой и общением.
На сцене выступят такие исполнители, как:
В рамках специального шоу-кейса с музыкантами из Супер Пупер Бэнда также выступят:
Ближе к ночи откроется второй танцпол, где пройдет «Сказочный Джем» с легендарным сказочником Дмитрием Гайдуком. Здесь вы сможете стать зрителями (а возможно, и участниками) уникального шоу. Также ожидаются выступления групп РАПАПАМ и ДАБЧИКИДАБ, а также двух ярких ди-джеев: K.F. и MATATA.
На фестивале будут представлены различные музыкальные стили: регги, даб, ска, джангл, дэнсхолл. Позитивные эмоции, дружелюбная атмосфера и качественный звук создадут незабываемые впечатления. Не пропустите главные горячие моменты столичного регги-события!
Присоединяйтесь к нам в этот волшебный день. Одна Любовь.