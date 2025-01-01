Moscow Ragtime Band: В ритме джаза

Moscow Ragtime Band — это популярный столичный ансамбль, который исполняет традиционный джаз начала ХХ века с такой же энергией и артистизмом, как и великие пионеры жанра. История коллектива началась более двадцати лет назад, когда несколько молодых музыкантов, увлечённых «горячим» джазом, объединились, чтобы делиться своим увлечением с публикой.

Творческая активность и международные выступления

Ансамбль активно участвует в значимых культурных событиях, часто деля сцену с ведущими артистами как из России, так и из-за рубежа. Благодаря участию в популярных телепроектах и выступлениям на множестве международных джазовых фестивалей, Moscow Ragtime Band становится известным не только в Москве, но и за её пределами.

Музыкальный стиль и участие в международных проектах

Участники ансамбля используют традиционные акустические музыкальные инструменты и исполняют, пожалуй, самый живой и интерактивный джаз в мире — новоорлеанский. Яркие представления Moscow Ragtime Band увлекают публику, приглашая её стать частью настоящего музыкального праздника.

Кроме регулярных выступлений с российскими джазменами, ансамбль активно работает с европейскими и американскими артистами традиционного джаза. За последние годы они представили множество интересных проектов с мастерами жанра, такими как Antti Sarpila, Tom Fischer, Charlie Fardella и многими другими.

Дискография и значимые альбомы

В 2018 году Moscow Ragtime Band выпустил два аудио-альбома: студийный The One-Step Upstairs, который был записан всего на два микрофона и посвящен 100-летию первой джазовой записи в Нью-Йорке, и концертный M.R.B. & Richard Scott: Live in Moscow с замечательным пианистом и вокалистом Ричардом Скоттом из Нового Орлеана.

Не упустите возможность посетить одно из захватывающих выступлений Moscow Ragtime Band и ощутить на себе магию живого джаза!