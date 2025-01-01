Меню
Moscow Klezmer Band
Билеты от 2000₽
Moscow Klezmer Band

Moscow Klezmer Band

6+
6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Зажигательный концерт: ансамбль еврейской, балканской, цыганской и русской винтажной музыки

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт ансамбля, исполняющего еврейскую, балканскую, цыганскую и русскую винтажную музыку. Это будет настоящий праздник для любителей живых выступлений и качественной музыки.

Клубная атмосфера

Концерт пройдет в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке, известном своей неповторимой атмосферой и отличной акустикой. Здесь каждый зритель сможет насладиться не только музыкой, но и уютом, который создаст дружеская обстановка.

Что ожидать?

Данный ансамбль славится своими зажигательными выступлениями, которые объединяют разные музыкальные традиции и культуры. Музыканты представят насыщенную программу, состоящую из традиционных мелодий и современных интерпретаций. Вы погрузитесь в мир ярких ритмов и мелодий, которые поднимут настроение и создадут праздничную атмосферу.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого удивительного музыкального вечера. Приходите, и погрузитесь в fascinating музыкальное путешествие!

Купить билет на концерт Moscow Klezmer Band

Ноябрь
23 ноября воскресенье
19:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2000 ₽

