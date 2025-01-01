Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Moscow Klezmer Band
Билеты от 2000₽
Киноафиша Moscow Klezmer Band

Moscow Klezmer Band

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Зажигательный концерт "Moscow Klezmer Band" в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Moscow Klezmer Band! Этот ансамбль, известный своим мастерством исполнения, порадует зрителей зажигательными мелодиями, уносящими в мир еврейской, балканской, цыганской и русской винтажной музыки.

Что вас ждет?

Концерт представит разнообразные музыкальные стили, каждый из которых погрузит вас в уникальную атмосферу. Вы услышите как традиционные еврейские напевы, так и современные интерпретации известных мелодий. Артисты создадут живую и динамичную обстановку, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Интересные факты о коллективе

  • Moscow Klezmer Band был основан в 2000 году и с тех пор стал одним из самых популярных ансамблей в России.
  • Музыканты ансамбля активно выступают как в России, так и за рубежом, представляя нашу культуру на международных сценах.
  • В репертуаре коллектива есть как оригинальные композиции, так и переработанные хиты различных жанров.

Погружайтесь в мир музыки вместе с Moscow Klezmer Band и наслаждайтесь атмосферой, полной радости и творчества!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Classic Rock Legend Show
18+
Рок
Classic Rock Legend Show
27 декабря в 18:00 Ритм-блюз
от 1200 ₽
Софи Окран
18+
Джаз
Софи Окран
5 сентября в 19:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Sparkling Show | Камерное бурлеск шоу
18+
Вечеринка
Sparkling Show | Камерное бурлеск шоу
27 июля в 19:00 Soul & Spirits
от 2600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше