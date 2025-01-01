Зажигательный вечер с Moscow Klezmer Band

В Douglas состоится выступление Moscow Klezmer Band — коллектива, который подарит вам незабываемые эмоции и атмосферу. Эти музыканты исполняют яркую и душевную музыку, которая поднимет настроение и заставит вас танцевать.

Уникальное звучание

В программе вечера вы услышите огненный цыганский баян, еврейский кларнет и скрипку, волшебный контрабас, южные балканские трубы и зажигательные барабаны. Каждая нота и каждый звук перенесут вас в мир патефонной музыки, создавая неподражаемую атмосферу.

Не упустите шанс!

Начало концерта в 20:00. Не пропустите возможность насладиться живым выступлением и погрузиться в чудесный мир музыки!