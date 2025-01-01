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Moscow Klezmer Band
Киноафиша Moscow Klezmer Band

Moscow Klezmer Band

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Зажигательный вечер с Moscow Klezmer Band

В  Douglas состоится выступление Moscow Klezmer Band — коллектива, который подарит вам незабываемые эмоции и атмосферу. Эти музыканты исполняют яркую и душевную музыку, которая поднимет настроение и заставит вас танцевать.

Уникальное звучание

В программе вечера вы услышите огненный цыганский баян, еврейский кларнет и скрипку, волшебный контрабас, южные балканские трубы и зажигательные барабаны. Каждая нота и каждый звук перенесут вас в мир патефонной музыки, создавая неподражаемую атмосферу.

Не упустите шанс!

Начало концерта в 20:00. Не пропустите возможность насладиться живым выступлением и погрузиться в чудесный мир музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 ноября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
20:00 от 1500 ₽

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