Ночь джаза в Jam club

В джаз-клубе Jam club, расположенном на улице Сретенка, 11, состоится выступление коллектива Moscow Jazz Night. Это площадка известна своими живыми концертами в жанрах джаза, блюза и соула, где регулярно проходят джем-сейшены с участием профессиональных музыкантов.

Что ожидать от концерта

Коллектив Moscow Jazz Night представит вечернюю программу, насыщенную джазовыми ритмами и мелодиями. Это событие станет настоящим праздником для всех ценителей жанра и позволит насладиться качественной музыкальной атмосферой.

Идеальная атмосфера для ценителей джаза

Jam club славится своей уютной атмосферой и высококлассным звуком, что делает его идеальным местом для таких мероприятий. Не упустите возможность провести вечер в компании хорошей музыки и великолепных исполнителей!

Приходите и погружайтесь в мир джаза вместе с Moscow Jazz Night!