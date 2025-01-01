Мощный симфонический трибьют Linkin Park на панорамной крыше

Меню
Ностальгия по Linkin Park: уникальное трибьют-шоу в Москве

«Их музыка — оголённый нерв. Их хиты стали саундтреком целого поколения». Linkin Park — это не просто группа, а символ бунтарского духа и глубоких эмоций, которые проникают в самое сердце. Roofevents приглашает вас на уникальное трибьют-шоу, где прозвучат легендарные треки, такие как «Numb», «Crawling», «In the End» и многие другие.

Погружение в мир музыки

Приготовьтесь ощутить напористую энергию рока в исполнении известного электро-оркестра Imperia Music Band. Мощный живой звук и панорамная крыша в самом центре Москвы создадут атмосферу, в которой вы сможете погрузиться в музыку, изменившую мир. Ностальгия охватит вас, когда вы услышите те самые песни, что гремели на последнем концерте Linkin Park в Олимпийском.

Москва помнит

«Вот же, как на ладони Москва — она тоже ещё помнит раскаты «One Step Closer» и надрыв «What I’ve Done». Солирующие электроскрипки прорежут воздух над крышей, а гитарные риффы и ударные заставят сердце биться в такт. Хотя старая эпоха безвозвратно ушла, хиты Linkin Park по-прежнему бессмертны.

Возвращение в 2003 год

В этот вечер мы вернём 2003-ий — или, по крайней мере, воссоздадим его по-своему: над городом и с электро-оркестром! Imperia Music Band — это инструментальный электро-проект и один из лучших струнных коллективов страны, выступающих в довольно редком жанре classical crossover, который сочетает элементы академической и поп-музыки.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события и погрузиться в мир музыки, который оставил яркий след в сердцах миллионов.

13 сентября
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
20:00 от 3600 ₽
26 сентября
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
20:00 от 3600 ₽

