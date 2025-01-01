Меню
Мощная проверка
Билеты от 500₽
18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Мощная проверка: стендап концерт в Standup Café

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу, где лучшие комики страны представят свои самые свежие и острые номера. Это событие обещает стать настоящей проверкой на смех, ведь только сильнейшие пройдут это испытание.

Что вас ждет?

В программе концерта - яркие выступления комиков, которые готовы поделиться своим видением мира. Не упустите шанс насладиться живым юмором, который вызывает искренний смех и поднимает настроение.

Почему стоит посетить?

Standup Café - это не просто место для стендапа, а настоящий центр комедийного искусства. Здесь вы сможете увидеть как начинающих, так и признанных мастеров, которые готовы проверить границы своего творчества.

Интересные факты

  • Standup Café - одно из первых мест в городе, где начали проводить регулярные стендап-шоу.
  • Комики, участвующие в концерте, часто выступают на популярных ТВ-шоу и ведут свои YouTube-каналы.

Не упустите возможность провести вечер в компании хорошего настроения и отличного юмора. Мы ждем вас в Standup Café!

Купить билет на концерт Мощная проверка

Октябрь
5 октября воскресенье
21:40
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽

