О концерте
Билеты от 0₽
Киноафиша
MOSBRIZ
MOSBRIZ
12+
джаз
Продолжительность
120 минут
Возраст
12+
Билеты от 0₽
О концерте
Развернуть
Купить билет на концерт MOSBRIZ
Помощь с билетами
Март
7 марта
суббота
20:00
Пространство Gamma More
Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
Купить билеты
В ближайшие дни
18+
Юмор
Чёрный Stand Up Концерт
1 марта в 20:00
Tap & Barrel Pub
от 1181 ₽
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония Майкла Джексона при свечах
10 сентября в 20:00
Концертный зал «Москва»
от 3300 ₽
0+
Живая музыка
Nella Musica Ensemble. Океан и Эйнауди
5 марта в 20:00
Арт-пространство Futurione
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где проходят стендап вечера в Питере?
