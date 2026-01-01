Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
MOSBRIZ
Билеты от 0₽
Киноафиша MOSBRIZ

MOSBRIZ

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Купить билет на концерт MOSBRIZ

Помощь с билетами
Март
7 марта суббота
20:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7

В ближайшие дни

Чёрный Stand Up Концерт
18+
Юмор
Чёрный Stand Up Концерт
1 марта в 20:00 Tap & Barrel Pub
от 1181 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Майкла Джексона при свечах
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония Майкла Джексона при свечах
10 сентября в 20:00 Концертный зал «Москва»
от 3300 ₽
Nella Musica Ensemble. Океан и Эйнауди
0+
Живая музыка
Nella Musica Ensemble. Океан и Эйнауди
5 марта в 20:00 Арт-пространство Futurione
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше