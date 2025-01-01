Меню
Морж, учитель и поэт
Билеты от 1600₽
Киноафиша Морж, учитель и поэт

Спектакль Морж, учитель и поэт

Постановка
Домик Фанни Белл 6+
Режиссер Ольга Шайдуллина, Антон Калипанов
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

История, произошедшая на берегу Северного Ледовитого океана

Главные герои спектакля — журналист Кирилл Петрович и фотограф Артур. Они возвращаются в редакцию из командировки на север, где изучали популяцию мамонта. Однако их исследование принимает неожиданный поворот.

Неожиданная встреча

На берегу Северного Ледовитого океана Кирилл и Артур встречают странного пенсионера Михаила Михайловича. Этот бодрый старичок рассказывает им о своей жизни так увлекательно, что журналисты забывают о своей изначальной цели. Вдохновленные его историями, они решают написать статью именно о нем, а не о мамонте, чтобы рассказать всему краю о жизнерадостных людях, живущих на суровом севере.

Уникальный формат спектакля

Спектакль представлен в необычном формате театрализованной презентации. С помощью кукол на магнитной доске артисты, невидимые зрителям, создают эффект «ожившего» мультфильма. Публика в этом случае выступает в роли редакционной коллегии, что добавляет интерактивности и вовлеченности в процесс.

Интересные факты

Стоит отметить, что спектакль «На берегу мечты» поднимает важные темы о человеческих отношениях и ценности жизни в условиях суровых климатических условий. Обратите внимание, что подобные истории о жизни на севере становятся всё более актуальными в современном театре.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе элементы драмы и кукольного театра. Приходите и станьте частью удивительной редакционной коллегии!

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
17:00 от 1600 ₽

