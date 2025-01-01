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Морской царь и Василиса Премудрая
Билеты от 500₽
Киноафиша Морской царь и Василиса Премудрая

Спектакль Морской царь и Василиса Премудрая

Постановка
Историко-этнографический театр 6+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Сказка о царе Доброхоте и морском царе

В нашем театре совсем скоро состоится премьера захватывающего спектакля, основанного на русской народной сказке о царе Доброхоте и его жене Настасьюшке. Это история о любви, жертве и неожиданных поворотах судьбы, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя!

Сюжет

В сюжете спектакля царь Доброхот, возвращаясь с ратного поля, испытывает жажду и останавливается у колодца. В этот момент его настигает Царь Морской, требующий отдать то, что царь даже не знает, что у него есть. Не ведая об этом, Доброхот соглашается, не подозревая, что его жена подарила ему долгожданного сына.

Сын вырастает, и настает день, когда Царь Морской приходит требовать своего долга. Горе и тоска охватывают семью, и, казалось бы, ничего уже не изменить. Однако на этом история не заканчивается – впереди множество удивительных событий, превращений и волшебства!

Культурные элементы

Спектакль наполнен русскими народными песнями и скоморохами, которые оживляют сюжет и создают неповторимую атмосферу. Вы увидите, как рыбы и морские гады становятся участниками сказочных событий, а также множество чудес и превращений.

Приглашаем вас!

Это не просто спектакль – это настоящее путешествие в мир волшебства! Мы гарантируем, что вам не будет скучно, и рекомендуем приводить с собой младших сестер и братьев. Ожидаем вас в нашем театре, где каждый найдет что-то для себя!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
12:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

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