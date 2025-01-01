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Морской царь и Елена Премудрая
Киноафиша Морской царь и Елена Премудрая

Спектакль Морской царь и Елена Премудрая

6+
Режиссер Анастасия Старцева
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль Омского ТЮЗа для детей на сцене Дома Актера

Новый год — это время ожидания чудес и подарков. Омский ТЮЗ приготовил для своих маленьких друзей и их родителей настоящий сюрприз — волшебную сказку о том, как смекалка и доброе сердце побеждают коварство и зло.

Сюжет спектакля

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Еремей. Однажды он отправился в поход по своему царству. По дороге его одолела великая жажда, и за глоток воды из озера коварный Морской Царь запросил высокую цену…

Спектакль основан на русской народной сказке о приключениях храброго Андрея-царевича в подводном царстве. За задолженность своего отца хитрый Морской Царь хочет его извести, задавая невыполнимые задания и загадывая нерешаемые загадки. Но Андрей находит себе верную помощницу и невесту — Елену Премудрую. Она выручает его, спасает и вместе с ним отправляется в тридесятое государство через леса, горы и моря, чтобы вернуться домой всем на радость.

Интересные факты

  • Спектакль «Морской царь и Елена Премудрая» — это не только интересное развлечение, но и возможность познакомить детей с русскими народными сказками.
  • В Омском ТЮЗе активно работают над созданием ярких и запоминающихся сценических образов, что делает каждое представление уникальным.
  • Атмосфера праздника и волшебства — это то, что ждут зрители на каждом спектакле.

Приходите всей семьей и погружайтесь в мир сказки, где добро всегда побеждает зло!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Омский дом актера Омск, Ленина, 45
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Омск, 26 октября
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