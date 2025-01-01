Морская традиция на Большом Петербургском кольце

Погружение в морскую атмосферу Петербурга

Присоединяйтесь к уникальному морскому круизу по Неве и Финскому заливу на теплоходе «Акватория звука», где вы сможете увидеть главную морскую традицию Петербурга — полуденный выстрел пушки. Это событие станет кульминацией вашего путешествия, которое проходит мимо знаковых достопримечательностей и современных архитектурных чудес.

Маршрут круиза

Речная часть: Круиз начнётся с речной прогулки по историческому центру Санкт-Петербурга. Вы увидите Медного всадника, Адмиралтейство, Эрмитаж, Ростральные колонны, Петропавловскую крепость и крейсер Аврора.

Морская часть: Вторая часть маршрута проведёт вас вокруг Васильевского острова и отправит в Финский залив, мимо Морского фасада с его футуристической архитектурой, вантовых мостов, стадиона «Газпром-Арена» и самого большого в Европе небоскрёба «Лахта-центр».

Портовая часть: Завершение маршрута — через Морской порт Санкт-Петербурга, где вы увидите стальные корабли, парусники, подводные лодки и легендарный ледокол Красин.

Удобства на борту

Теплоход «Акватория звука» предлагает два комфортабельных палубных уровня:

Нижняя палуба: Концертная зона с панорамными окнами и уютными диванами. Здесь вы сможете насладиться живой музыкой и замечательными видами.

Концертная зона с панорамными окнами и уютными диванами. Здесь вы сможете насладиться живой музыкой и замечательными видами. Верхняя палуба: Экскурсионная палуба с открытым променадом, где можно загорать в хорошую погоду и наслаждаться панорамными видами на город.

На борту проводятся авторские экскурсии, в том числе от известных петербуржцев, освещающие историю города в дружелюбной и интеллигентной манере, сопровождаемые ненавязчивой музыкой.

VIP-услуги и правила

Дополнительно можно оплатить место за VIP-столиком в партере перед сценой или в «носу капитанов» (по желанию). Места не бронируются заранее.

На теплоходе действует правило запрета проноса своей еды и напитков. Нарушение этого правила может привести к отказу в обслуживании и высадке на берег без возврата стоимости билетов.

Программа и маршрут могут изменяться в зависимости от погодных условий, технических причин и возможных ограничений со стороны администрации города.

Присоединяйтесь

Теплоход «Акватория звука» предлагает не только уникальное путешествие по водным путям Петербурга, но и незабываемые впечатления от живой музыки и интересных экскурсий. Наслаждайтесь морской традицией и культурным отдыхом на борту!