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Морская традиция на Большом Петербургском кольце
Киноафиша Морская традиция на Большом Петербургском кольце

Морская традиция на Большом Петербургском кольце

Постановка
Теплоход «Акватория звука» 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Погружение в морскую атмосферу Петербурга

Присоединяйтесь к уникальному морскому круизу по Неве и Финскому заливу на теплоходе «Акватория звука», где вы сможете увидеть главную морскую традицию Петербурга — полуденный выстрел пушки. Это событие станет кульминацией вашего путешествия, которое проходит мимо знаковых достопримечательностей и современных архитектурных чудес.

Маршрут круиза

  • Речная часть: Круиз начнётся с речной прогулки по историческому центру Санкт-Петербурга. Вы увидите Медного всадника, Адмиралтейство, Эрмитаж, Ростральные колонны, Петропавловскую крепость и крейсер Аврора.

  • Морская часть: Вторая часть маршрута проведёт вас вокруг Васильевского острова и отправит в Финский залив, мимо Морского фасада с его футуристической архитектурой, вантовых мостов, стадиона «Газпром-Арена» и самого большого в Европе небоскрёба «Лахта-центр».

  • Портовая часть: Завершение маршрута — через Морской порт Санкт-Петербурга, где вы увидите стальные корабли, парусники, подводные лодки и легендарный ледокол Красин.

Удобства на борту

Теплоход «Акватория звука» предлагает два комфортабельных палубных уровня:

  • Нижняя палуба: Концертная зона с панорамными окнами и уютными диванами. Здесь вы сможете насладиться живой музыкой и замечательными видами.
  • Верхняя палуба: Экскурсионная палуба с открытым променадом, где можно загорать в хорошую погоду и наслаждаться панорамными видами на город.

На борту проводятся авторские экскурсии, в том числе от известных петербуржцев, освещающие историю города в дружелюбной и интеллигентной манере, сопровождаемые ненавязчивой музыкой.

VIP-услуги и правила

Дополнительно можно оплатить место за VIP-столиком в партере перед сценой или в «носу капитанов» (по желанию). Места не бронируются заранее.

На теплоходе действует правило запрета проноса своей еды и напитков. Нарушение этого правила может привести к отказу в обслуживании и высадке на берег без возврата стоимости билетов.

Программа и маршрут могут изменяться в зависимости от погодных условий, технических причин и возможных ограничений со стороны администрации города.

Присоединяйтесь

Теплоход «Акватория звука» предлагает не только уникальное путешествие по водным путям Петербурга, но и незабываемые впечатления от живой музыки и интересных экскурсий. Наслаждайтесь морской традицией и культурным отдыхом на борту!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
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Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
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Санкт-Петербург, 1 августа
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Санкт-Петербург, 2 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
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Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
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Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
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Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
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Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
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Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
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Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11:30 от 150 ₽

Фотографии

Морская традиция на Большом Петербургском кольце Морская традиция на Большом Петербургском кольце Морская традиция на Большом Петербургском кольце Морская традиция на Большом Петербургском кольце Морская традиция на Большом Петербургском кольце Морская традиция на Большом Петербургском кольце

В ближайшие дни

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Вечеринка
Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на закат
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Karaoke Show / Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на разводные мосты
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от 2400 ₽
Ева Власова. Summer Sound x билайн
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Поп
Ева Власова. Summer Sound x билайн
27 июля в 19:30 Двор Гостинки
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