Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Морская». Сольный концерт Mariqa
6+
О концерте

Сольный концерт Mariqa в петербургском клубе «Сердце»

В клубе «Сердце» пройдет сольный концерт Mariqa — исполнителя, завоевавшего популярность благодаря участию в шоу «Звезда-2025» и дубляжу голосов диснеевских принцесс. На этом концерте зрители смогут насладиться авторскими песнями, в которых раскрывается сюжетная линия о трансформации героини из обычной девочки в свободную русалку.

Творческая трансформация

Концерт Mariqa обещает быть наполненным честностью и эмоциональным теплом. Зрителю будет предложено наблюдать за метаниями героини, запертой в рамках социума, которая обретает свободу и веру в безграничную любовь, смывая оковы мира вокруг.

Музыкальный стиль и атмосфера

Mariqa сочетает в своей музыке поп-рок с сильным голосом и живым ритмом. Песни исполнены драйва и искренности, где каждая пауза звучит глубоко и содержательно. Гитарные партии придают особый шарм, напоминая о лучших традициях альтернативной музыки нулевых. Это концерт станет настоящим событием для всех поклонников эмоциональной музыки и творческих интерпретаций.

Команда постановки

Режиссером концерта выступает Анна Тесс. В команде — Марина Илюньчева, исполняющая главные вокальные партии, Эндрю Шак на гитаре, Стас Сафонов на басу и Артем Ишов на барабанах.

Купить билет на концерт «Морская». Сольный концерт Mariqa

Помощь с билетами
В других городах
Март
31 марта вторник
20:00
КЦ «Сердце» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
от 1200 ₽

В ближайшие дни

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше