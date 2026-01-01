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Морроз
Киноафиша Морроз

Морроз

12+
Возраст 12+

О концерте

Леденящий концерт Морроза

С высоты Уральских гор, из глубины сибирских лесов и беспощадной пустоши тундры на сцену выходит морроз. Эта незабываемая трансляция приближается к нашим сердцам с большим сольным концертом, который уже стал настоящей сенсацией.

Концерт обещает удивить зрителей не только мощной энергетикой выступления, но и чувственной атмосферой, пронизанной природной красотой и суровыми северными мотивами. Морроз, с характерным холодным шармом, соберёт на одном празднике музыки и искусства представителей разных стилей, превращая вечер в настоящий праздник.

Зачем стоит прийти?

Этот концерт – уникальная возможность увидеть выступление одного из самых ярких артистов нашей эпохи, который олицетворяет дух северной природы. Специальные эффекты и закулисные сюрпризы создадут незабываемые эмоции и атмосферу. Не упустите шанс стать частью этого завораживающего шоу!

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В других городах
Сентябрь
20 сентября воскресенье
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1300 ₽

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