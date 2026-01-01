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Морозко
Киноафиша Морозко

Спектакль Морозко

Постановка
Дагестанский театр кукол 0+
Режиссер Зульфия Умарова
Возраст 0+

О спектакле

Любимая всеми новогодняя история

«Морозко» — одна из самых популярных сказок, которая на протяжении многих лет радует российских детей. Эта волшебная история не только погружает зрителей в атмосферу чудес, но и несет важное нравственное послание. Она учит избегать жадности и зависти, пропагандирует доброту и милосердие.

Сюжет сказки
В одной деревне жили старик и старуха. У старика была дочь Настенька — красивая, трудолюбивая и добрая девушка. У старухи же была дочь Марфуша — ленивая и завистливая. Мачеха невзлюбила Настеньку и решила избавиться от неё. Под угрозой заставив старика, она велела ему отвезти падчерицу в зимний лес и оставить там.

Оставшись одна, Настенька попала в руки Деда Мороза, который, заметив её доброту и скромность, не только пощадил девушку, но и щедро наградил её подарками. Узнав о чудесах, мачеха отправила в лес свою дочь Марфушу, рассчитывая на те же дары. Однако за свою грубость, лень и неуважение Марфуша была наказана и замерзла в лесу.

Мораль сказки
История «Морозко» противопоставляет положительные качества — доброту, трудолюбие и уважение — негативным, таким как зависть и лень. Главная мысль сказки выражена в словах: «Даром нам, без труда, не дается ничего».

Постановка спектакля
Сказка, созданная Владимиром Одоевским 200 лет назад, представлена в постановке с использованием тростевых кукол, штоковых марионеток и живого плана.

Возрастная аудитория
Спектакль предназначен для дошкольников и младших школьников, даря им незабываемые впечатления и ценные уроки.

Творческая команда

  • Режиссер-постановщик: З. Умарова
  • Художник-постановщик: Н. Яралиев

Актерский состав
В спектакле участвуют:

  • Народная артистка РД: Е. Касабова
  • Заслуженные артисты РД: Ж. Ротова, И. Шаршавина, О. Швецов
  • Артисты театра: Т. Магомедова, С. Резницкий, Д. Фролова, Н. Караханова
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