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Морозко
Киноафиша Морозко

Спектакль Морозко

Постановка
Губернский театр 0+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

«Морозко» — волшебная история о добре и зле

Однажды зимним днем злая Мачеха отправляет свою падчерицу Машу за водой к колодцу. Прыгнув в колодец за упавшим ведерком, девочка неожиданно оказывается в замороженном волшебном царстве. Здесь она встречает его загадочного хозяина — Морозко.

Доброе сердце и волшебные приключения
Доброе сердце Маши и её искусные руки творят чудеса и завоёвывают доверие Морозко. В конце своего удивительного путешествия девочка возвращается домой с дарами, наградой за свою доброту.

Зависть и испытания
Зависть побуждает нерадивую Глашу, мачехину дочку, последовать примеру Маши и пуститься в такое же путешествие. Однако ей предстоит пережить множество испытаний, ведь в волшебном царстве награду можно получить лишь за добрые поступки.

Новое прочтение народной сказки
Знаменитая русская народная сказка в театральной версии обогатилась новыми героями, увлекательными приключениями и юмором. Юные зрители смогут не только наблюдать за событиями на сцене, но и почувствовать себя соучастниками волшебного путешествия.

Загадочные испытания и волшебная награда
В этом спектакле добро и зло, а также важность добрых поступков, являются основными темами. Яркие и увлекательные события на сцене не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Режиссер
Алла Решетникова
В ролях
Наталья Качалкина
Геннадий Христенко
Юрий Колганов
Николай Басканчин
Ирина Токмакова

Фотографии

Морозко Морозко Морозко Морозко Морозко Морозко Морозко Морозко Морозко Морозко Морозко
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