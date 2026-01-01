«Морозко» — волшебная история о добре и зле

Однажды зимним днем злая Мачеха отправляет свою падчерицу Машу за водой к колодцу. Прыгнув в колодец за упавшим ведерком, девочка неожиданно оказывается в замороженном волшебном царстве. Здесь она встречает его загадочного хозяина — Морозко.

Доброе сердце и волшебные приключения

Доброе сердце Маши и её искусные руки творят чудеса и завоёвывают доверие Морозко. В конце своего удивительного путешествия девочка возвращается домой с дарами, наградой за свою доброту.

Зависть и испытания

Зависть побуждает нерадивую Глашу, мачехину дочку, последовать примеру Маши и пуститься в такое же путешествие. Однако ей предстоит пережить множество испытаний, ведь в волшебном царстве награду можно получить лишь за добрые поступки.

Новое прочтение народной сказки

Знаменитая русская народная сказка в театральной версии обогатилась новыми героями, увлекательными приключениями и юмором. Юные зрители смогут не только наблюдать за событиями на сцене, но и почувствовать себя соучастниками волшебного путешествия.

Загадочные испытания и волшебная награда

В этом спектакле добро и зло, а также важность добрых поступков, являются основными темами. Яркие и увлекательные события на сцене не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.