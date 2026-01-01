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Киноафиша Морозко

Спектакль Морозко

6+
Возраст 6+

О спектакле

Смешная и трогательная сказка «Морозко»

Приглашаем вас на новый спектакль «Морозко», где оживут забавные и трогательные события о сводных сестрах, злой мачехе и доброй Бабе Яге. Эта история расскажет о том, как всевидящий Морозко помог бедной Настеньке встретить свое счастье.

Уникальная театральная интерпретация

Спектакль основан на пьесе уральского драматурга Анны Богачевой и представляет собой продолжение экспериментов театра ТОХОТ в области теневого театра кукол на столе.

Добро и юмор

В этом волшебном мире героям и зрителям предстоит не замерзнуть под чарами сурового Морозко. Они будут согреваться живым юмором и бесконечной добротой Настеньки. Откройте для себя настоящую сказку о дружбе, любви и силе добра!

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