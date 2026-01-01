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Морозко
Киноафиша Морозко

Спектакль Морозко

16+
Возраст 16+

О спектакле

Музыкальная сказка для всей семьи в исполнении актеров Драматического театра им. Щепкина

Драматический театр им. Щепкина приглашает зрителей на весёлую музыкальную сказку «Морозко», которая станет настоящим праздником как для взрослых, так и для детей.

Сюжет

Спектакль расскажет о том, как зависть и лень получают по заслугам, а добро и трудолюбие щедро вознаграждаются. Вместе с главной героиней, умницей и красавицей Машенькой, зрители отправятся в увлекательное путешествие в ледяное царство, где хозяйничает добрый, но строгий Морозко.

Атмосфера

Знакомый с детства сюжет порадует зрителей интересными событиями, ярким оформлением и задорными песнями, которые создадут волшебную атмосферу и зарядят позитивом. Не упустите возможность насладиться этой сказочной историей на сцене театра!

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