Музыкальный спектакль «Морозко» в Фольклорном центре «Москва»

В ГБУК г. Москвы «ФЦ Москва» состоится музыкальный спектакль по мотивам известной русской народной сказки «Морозко». В центре сюжета — добрая Настенька, строгая мачеха и её избалованная дочь Марфушка.

Спектакль выполнен в жанре музыкального представления, сочетая яркие вокальные партии, танцевальные номера и атмосферные декорации зимнего леса. Музыку к спектаклю написал народный артист России Владимир Девятов, а режиссёр — Эдуард Ливнев.

Семейный спектакль для всех

Спектакль ориентирован на семейную аудиторию и сочетает элементы драматического театра, вокального исполнения и хореографии. В основе постановки лежит традиционный сюжет о нравственном выборе, испытаниях и вознаграждении, характерный для русской сказочной традиции.

В спектакле участвуют артисты театральной труппы и балета. Зрителей ждут знакомые персонажи: Морозко, Настенька, Марфушка, Мачеха, Иван и многие другие, которые оживут на сцене благодаря талантливым исполнителям.

Сохранение традиционной культуры

«В постановке сохранена основа классического сюжета, при этом особое внимание уделено его сценическому прочтению, понятному современному зрителю», — отметил режиссёр Эдуард Ливнев.

Проект реализуется в рамках деятельности Фольклорного центра «Москва» по сохранению и популяризации традиционной культуры, а также созданию современных сценических форм на основе фольклорного наследия.

О центре

Фольклорный центр «Москва» — государственное учреждение культуры города Москвы, которое реализует театральные, музыкальные и просветительские проекты в области традиционной культуры.