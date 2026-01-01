Новогодняя сказка «Морозко» — классика на сцене Нижегородского кукольного театра

«Морозко» — это новогодняя сказка о доброй девочке Даше и её жадной сводной сестре Паше. Даша получает помощь от лесных жителей и награду от Морозко, а Паша сталкивается с последствиями своих поступков. Спектакль поставлен народным артистом России Александром Мишиным, известным своими театральными работами. Музыка к спектаклю написана композитором Александром Шишкиным, что добавляет уникальности этому представлению.

Знакомый всем с детства сюжет в инсценировке драматурга Марии Шуриновой и постановке Александра Мишина заиграет для зрителей новыми красками. Это история о доброй и работящей Даше и её ленивой сестре Паше, которым в холодный зимний день захотелось поесть клюквы. Даша получает помощь от весёлых лесных жителей: Лисы, Зайца и Медведя, а Дедушка Мороз — Морозко — вознаградит её за смелость и доброту серебром и драгоценными подарками.

Однако что произойдёт в лесу с завистливой Пашей, когда она тоже пожелает дорогие украшения от Морозко? Ответ на этот вопрос зритель узнает, досмотрев спектакль до конца.

Особую прелесть этой зимней и снежной истории придаёт замечательная музыка композитора Александра Шишкина. Спектакль адресован зрителям с 4 лет и будет интересен как детям, так и их родителям.