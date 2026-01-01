Оповещения от Киноафиши
Морозко
Киноафиша Морозко

Спектакль Морозко

Постановка
Цирк Никулина на Цветном бульваре 0+
Возраст 0+

О спектакле

Цирковое шоу «Морозко»: волшебство на манеже цирка Никулина на Цветном бульваре

Взрослых и детей ждет встреча с любимыми героями из сказки «Морозко» в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Это удивительное шоу обещает перенести зрителей в мир волшебства, который знаком каждому с детства.

Невероятные выступления

Зрелище, которое вам предстанет, порадует акробатическими номерами, захватывающими проделками жонглеров и гимнастов. Вперемешку с их выступлениями вы увидите дрессированных животных — медведей, собак и даже свинок, которые вносят свой уникальный шарм в программу.

Творческая команда

Режиссура и постановка шоу на высшем уровне — это результат работы талантливых художников и артистов, которые сделали всему миру отдачу своих усилий. Команда создает атмосферу, полную радости и улыбок, что делает каждого зрителя частью этого волшебного события.

Присоединяйтесь к нам в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре и станьте свидетелем настоящего чуда!

