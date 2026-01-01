Музыкальный спектакль «Морозко» в Зимнем театре Сочи

Зимний театр Сочи рад представить музыкальный спектакль по мотивам русской народной сказки «Морозко». Эта постановка обещает создать волшебную атмосферу, погружая зрителей в мир русской старины. Декорации и костюмы переносит нас в сказочное время, полное удивительных приключений.

Сюжет и моральные ценности

В спектакле переданы знакомые с детства персонажи и ясная мудрость сказания. Сюжет фокусируется на высших моральных принципах, характерных для русского фольклора, где добро всегда преодолевает зло, несмотря на все преграды. Эта вечная тема станет прекрасным уроком для подрастающего поколения.

Творческий состав

На сцене можно будет увидеть ведущих солистов столичных музыкальных театров, среди которых:

Полина Нестерова

Анастасия Мельникова

Майя Барковская

Надежда Леньшина-Симутенкова

Николай Семёнов

Игорь Оробей

Андрей Апанасов

Константин Ужва

Никита Доброжицкий

Заслуженный артист России Вячеслав Иванов

Вадим Летунов

Почему стоит посетить?

Спектакль «Морозко» – это не только увлекательная история, но и возможность приобщить детей к истокам народного творчества. Не упустите шанс увидеть уникальную интерпретацию любимой сказки и провести время с семьей в формате, который подарит радость и вдохновение!