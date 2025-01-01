Спектакль Морозко

Морозко: волшебная история для всей семьи

В Театре на Цюрупы готовится к показу спектакль по мотивам русской народной сказки «Морозко». Эта трогательная история расскажет о доброй и трудолюбивой Настеньке, которая живет в деревне с ленивой и завистливой мачехой и сводной сестрой Марфой.

Сюжет и уроки Добра

Настенька, оказавшись в трудной ситуации, встречает загадочного Морозко. Он испытывает её доброту и сострадание, а затем награждает волшебным подарком. Тем временем зависть Марфы приводит её в лес, где Морозко преподает ей урок о важности добра и трудолюбия.

Спектакль для всей семьи

Постановка идеально подойдет для семейного просмотра. Она наполнена волшебными моментами и оставляет зрителям важные уроки о силе добра и ценности труда. Не упустите возможность насладиться этой историей вместе с близкими!