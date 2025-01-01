Спектакль Мороз&Ко

Приглашаем вас на музыкальную сказку «Мороз&Ко», основанную на русской народной сказке «Морозко». Театр РОСТА представляет новую интерпретацию этой классической истории, где Мороз и его веселая компания ждут в гости детей и их родителей для увлекательного вечера!
В нашем спектакле много волшебной музыки и колдовства, шуток-прибауток, увлекательных приключений и юмора. Старая добрая сказка рассказана на новый лад, и добавляет зрителям радости и вдохновения!
Спектакль наполнен:
Мы уверены, что вам не будет скучно! Приходите на нашу дивную сказку, подпевайте и пританцовывайте вместе с героями. Эта сказка поможет вам вспомнить мудрость народной культуры.
Билеты уже в продаже! Не зевайте, покупайте свой заветный билет и спешите в нашу сказку. Уверяем, будет и жарко, и холодно, но скучать не придется! Вы для нас самый главный гость и друг сердечный!