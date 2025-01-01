Спектакль Мороз&Ко

Музыкальная новогодняя сказка в театре РОСТА

Приглашаем вас на музыкальную сказку «Мороз&Ко», основанную на русской народной сказке «Морозко». Театр РОСТА представляет новую интерпретацию этой классической истории, где Мороз и его веселая компания ждут в гости детей и их родителей для увлекательного вечера!

Что вас ждет на сцене?

В нашем спектакле много волшебной музыки и колдовства, шуток-прибауток, увлекательных приключений и юмора. Старая добрая сказка рассказана на новый лад, и добавляет зрителям радости и вдохновения!

Особенности представления

Спектакль наполнен:

Инеем и снегом, создающими волшебную атмосферу;

Музыкой, которая поднимает настроение;

Шутками и прибаутками, которые заставят вас смеяться;

Обитателями леса, которые порадуют своей игривостью.

Почему стоит прийти?

Мы уверены, что вам не будет скучно! Приходите на нашу дивную сказку, подпевайте и пританцовывайте вместе с героями. Эта сказка поможет вам вспомнить мудрость народной культуры.

Не упустите свой шанс!

Билеты уже в продаже! Не зевайте, покупайте свой заветный билет и спешите в нашу сказку. Уверяем, будет и жарко, и холодно, но скучать не придется! Вы для нас самый главный гость и друг сердечный!